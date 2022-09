Cette navette 100% électrique desservait Monaco-Ville en soirée, pendant la saison estivale.

Les vacances sont définitivement terminées. Ce dimanche 18 septembre, après le dernier tour, et suite à deux mois de service, la « Navette du Rocher », 100% électrique, cessera de circuler. Elle avait assuré, pendant tout la période estivale, la liaison entre Monaco-Ville, la Place d’Armes, le Port Hercule, la place Sainte-Dévote et la rue Grimaldi, de 20 heures à 22h50, avec un passage tous les quarts d’heure.

Cette ligne éphémère numéro 8 avait donc été mise en place par le Gouvernement Princier et la Compagnie des Autobus de Monaco pour permettre aux résidents et touristes d’accéder plus facilement aux commerces et restaurants pendant l’été.

A noter cependant que le parking de la Visitation reste ouvert aux résidents de la Principauté et des communes limitrophes en soirée et les week-ends. Il compte une vingtaine d’emplacements.