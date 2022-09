La Direction de l’Environnement cherche des porteurs d’actions en matière de sensibilisation ou d’animations.

L’écologie, toujours au cœur des préoccupations de la Principauté. Du 19 au 27 novembre 2022, se tiendra la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD), à laquelle Monaco participera pour la quatrième année consécutive.

Une semaine consacrée à la sensibilisation et à la gestion durable des ressources et des déchets dans tous les pays adhérents – européens ou non. Cette année encore, Monaco souhaite apporter sa contribution et réaffirmer son engagement écologique.

La Direction de l’Environnement est donc à la recherche de porteurs d’actions : sensibilisation ou animations, pour le grand public ou pour un public ciblé (collègues, salariés, membres d’une association, étudiants etc.), toutes les idées sont les bienvenues. Le thème de cette édition sera : « Textiles circulaires et durables », sous le slogan « Les déchets, c’est démodé ! »

LIRE AUSSI : La Fondation Prince Albert II et la DIMFE lancent un nouvel appel à projets pour la préservation de l’eau

L’occasion de rappeler le fort impact environnemental de l’industrie du textile et de réfléchir à des solutions plus éco-responsables, de la production à la distribution, à l’utilisation et à l’après-utilisation.

La Direction de l’Environnement attend avec impatience les nouvelles idées, qu’elles correspondent ou non au thème de l’année. Seule consigne : les animations doivent être orientées autour des « 3 R » : Réduire/ Réutiliser / Recycler les déchets ou être une opération de ramassage.

Une première réunion d’information se tiendra le 13 septembre. Vous pouvez contacter la Direction de l’Environnement pour en savoir plus à : environnement@gouv.mc