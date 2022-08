Les dossiers doivent être envoyés avant le 15 octobre prochain.

Alors que la World Water Week de Stockholm touche à sa fin, la Donors’ Initiative for Mediterranean Freshwater Ecosystems (DIMFE), l’une des initiatives de la Fondation Prince Albert II, créée en 2021, lance son second appel à projets.

Trois thématiques ont été définies :

La conservation et restauration de la biodiversité et des écosystèmes d’eau douce

L’utilisation et gestion durables des ressources en eau

Le développement et l’implémentation de mécanismes de financement durable pour la conservation des écosystèmes d’eau douce et l’utilisation durable des ressources en eau

Les projets choisis pourront être financés par la DIMFE à compter du premier trimestre 2023. Pour être sélectionnés, ils doivent « adopter une approche holistique prenant en compte les aspects communautaires et culturels comme l’inclusion d’avantages socio-économiques pour les populations locales, la promotion des pratiques culturelles bénéfiques à l’environnement et le respect des dimensions d’ethnicité et de genre. »

Si vous êtes intéressés, vous pouvez déposer votre dossier avant le 15 octobre 2022, date de clôture de l’appel à projets. En 2021, six projets ont été sélectionnés et sont soutenus par la DIMFE au Maroc, en Croatie, à Malte, en Grèce, en Bosnie-Herzégovine et en Albanie.

Pour plus d’informations et pour télécharger un dossier de candidature, rendez-vous sur : https://www.dimfe.org/fr/deposer-un-projet