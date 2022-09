L’archevêque de Monaco a célébré une messe et a proposé une prière pour la paix en Europe.

Ce mercredi 14 septembre, l’église Sainte-Dévote a accueilli, à la demande du Conseil des Conférences épiscopales européennes, une veillée pour ses fidèles, mais aussi pour tous ceux qui souhaitaient se joindre à cette prière commune.

D’autres veillées ont eu lieu ce même jour, dans chaque pays du continent européen. Les participants étaient invités à prier pour la paix en Europe, et en particulier en Ukraine. « L’église Sainte-Dévote était presque pleine, a commenté Mgr Dominique-Marie David, archevêque de la Principauté, sur Monaco Info. Beaucoup se sont unis à nous, car beaucoup portent de manière forte ces événements dramatiques qui durent depuis trop longtemps. »

La date du 14 septembre n’a pas été choisie par hasard : il s’agit du jour de la Croix glorieuse, ou Exaltation de la Croix. Une fête en l’honneur de la Croix « qui nous ramène aux souffrances vécues par nos frères et sœurs Ukrainiens et par tous ceux qui sont touchés par cette guerre (…) mais cette Croix est aussi le signe du plus grand amour, le signe de la victoire de l’amour, le signe de la paix et de la réconciliation. »

Le Diocèse de Monaco a d’ailleurs publié son programme pour la saison 2022-2023. Des rendez-vous ouverts à tous, croyants ou non. La soirée inaugurale aura lieu le 21 septembre prochain.