La Roca Team a chuté pour la première fois de la saison à Gaston-Médecin en Euroleague face à Fenerbahce (92-95), leader incontestable de la compétition.

Les hommes de Sasa Obradovic ont réussi à inscrire 93 points face à la meilleure défense jusqu’ici, qui n’en avait concédait que 73,6 en moyenne par match. Mais les Monégasques ont manqué d’un souffle une victoire qui aurait pu leur tendre les bras s’ils s’étaient montrés plus appliqués au rebond.

Malgré quelques exploits de Mike James (17 points, 5 passes, 3/9 à 3 points) et des prestations solides de Jordan Loyd (18 points) et d’Alpha Diallo (16 points, 5 rebonds), les Monégasques ont finalement cédé face aux Turcs.

L’occasion de vite se rattraper face au Bayern Munich

« Le Fener est probablement la meilleure d’équipe d’Europe en ce moment, a reconnu Sasa Obradovic à l’issue de la rencontre. On a montré beaucoup de caractère, c’était du spectacle pour le public. La saison est encore longue, on apprendra de ce genre de match. Pendant longtemps, nous avons souffert au rebond offensif et ils nous ont fait mal sur du jeu de transition. Cette équipe-là, quand tu lui donnes une petite chance, elle en profite aussitôt. »

Prochain rendez-vous pour l’AS Monaco Basket, ce vendredi soir (19h), toujours en Euroleague, face au Bayern Munich.