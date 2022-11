Il était apprécié de tous pour son sérieux, son dévouement et sa gentillesse.

Le Gouvernement a annoncé hier le décès de Rémi Mortier, alors Ambassadeur, Représentant Permanent de la Principauté de Monaco auprès du Conseil de l’Europe à Strasbourg.

Monégasque né à Madrid, Rémi Mortier est mort à l’âge de 54 ans. Il faisait l’unanimité parmi ses pairs qui ont toujours souligné son dévouement au service de la diplomatie monégasque et son affabilité, dont il faisait preuve en toutes circonstances. Chaleureux, respecté et bienveillant, il manquera beaucoup.

Une belle carrière au service de la Principauté

Après des études à l’Institut d’Etudes Politiques (IEP) d’Aix-en-Provence, de droit international public et de droit des relations du travail, Rémi Mortier avait commencé sa carrière comme rédacteur au sein du programme des Nations unies pour le développement à New-York.

Il avait gravi les échelons jusqu’à être nommé, en 2007, Ministre-Conseiller à l’Ambassade de la Principauté en Italie puis, en 2015, Ambassadeur Représentant Permanent de la Principauté de Monaco auprès du Conseil de l’Europe.

« Je veux rendre hommage à l’homme qui crut à sa mission et lui donna tout son sens par un dévouement sans limite. Sa chaleur humaine, sa générosité, sa convivialité et son sourire nous manquent déjà. Condoléances sincères à sa famille et à ses proches », a écrit sur Facebook Brigitte Boccone-Pages, Présidente du Conseil National.