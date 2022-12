Dégagement de fumée chez Prada Monte-Carlo : que s’est-il passé ?

Pour le moment, la boutique de luxe est toujours fermée au public.

Ce vendredi 16 décembre, aux alentours de 10 heures du matin, une trentaine de sapeurs-pompiers de Monaco sont intervenus au One Monte-Carlo, appelés suite à une suspicion de feu.

Comme nous l'explique le commandant Laurent Audat, la source de chaleur, responsable d'un dégagement de fumée, a été identifiée dans un moteur de climatiseur, présent dans un faux-plafond.

Plus de peur que de mal : aucune victime n'est à déplorer et les clients et le personnel ont pu être évacués, avec l'aide du service de sécurité de la Société des Bains de Mer. « Il n'y a pas eu de mouvement de panique, tout s'est fait dans le calme », atteste le commandant Audat.

Autre point positif : aucun gros dégât matériel n'a été constaté. En revanche, à l'heure actuelle, seul le personnel de la boutique est autorisé à se rendre sur place, pour tout remettre en ordre. L'enseigne reste fermée aux clients jusqu'à nouvel ordre.