Entreprises monégasques, signez en ligne plus facilement

« La signature électronique va simplifier la vie des entreprises pour tous les actes du quotidien qui nécessitent une signature », explique le Gouvernement Princier.

Pour pouvoir utiliser une signature électronique, les entreprises doivent soumettre une demande au Gouvernement Princier. Nouveauté : cette demande est désormais faisable en ligne. Rendez-vous sur le portail Monguichet.mc, pour toute entreprise immatriculée au Répertoire du Commerce et de l’Industrie de Monaco.

Marie-Gisèle Fringant-Pedrozo, nouvelle Présidente de la JCEM : « Monaco m’a offert une ouverture d’esprit dès le départ »

L’initiative éco-responsable, le gain de temps, de sécurité et une utilisation simple sont les principaux atouts de la signature électronique mis en avant par le Gouvernement Princier.

« La signature électronique va simplifier la vie des entreprises de la Principauté, pour tous les actes du quotidien qui nécessitent une signature. C’est un enjeu essentiel de leur transformation numérique, qui participe à un processus de dématérialisation avec des échanges sécurisés et optimisés ; et cela d’autant plus dans un contexte ou le distanciel est devenu une norme », souligne Julien Dejanovic, Directeur des Services Numériques.