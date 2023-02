Rejoignez notre groupe Facebook « Monaco City Guide »

Actualités, bon plans, astuces, concours… Ne manquez rien de la Principauté.

Chez Monaco Tribune, nous avons à cœur de rester proches de nos lecteurs. Voilà pourquoi nous avons créé le groupe Facebook « Monaco City Guide », en complément de notre page officielle.

Le but : échanger, partager et, surtout, vous donner la parole. Où manger un bon burger à Monaco ? Pourquoi cette rue est-elle fermée à la circulation ? Quels sont les événements à ne pas rater en ce moment ? Où et comment postuler pour trouver un travail en Principauté ? Toutes les réponses sont dans nos articles pratiques.

Posez aussi toutes vos questions : nos journalistes, sur le terrain, vous fourniront une réponse complète. Et n’hésitez pas, également, à commenter et à partager vos opinions, photos ou conseils avec nous et les autres internautes.

Ne manquez aucun concours exclusif et remportez de superbes lots tout au long de l’année, tels que des places pour voir jouer la Roca Team ou pour des spectacles, des tickets d’entrée pour le Musée Océanographique ou encore des invitations dans les meilleurs restaurants de la Principauté.

Pour nous rejoindre, il vous suffit de cliquer ici. Chez Monaco Tribune, notre sujet, c’est vous !