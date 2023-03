« Mars bleu » : le mois du dépistage du cancer du côlon

Vous pouvez vous faire tester chez vous ou au CHPG.

À l’image d’« Octobre rose » dédié à la lutte contre le cancer du sein, le mois de mars se teint en bleu pour sensibiliser la population au dépistage du cancer colorectal. Après le cancer des poumons et celui de la prostate, ce cancer est le troisième plus fréquent chez l’homme et le deuxième plus fréquent chez la femme.

« Il représente plus de 40 000 nouveaux cas chaque année en France », indique le chef adjoint du service d’hépato-gastro-entérologie du CHPG Jean-François Demarquay, au micro de Monaco Info.

Un test à réaliser à domicile

Comme la plupart des cancers, plus il est dépisté tôt, plus les chances de guérison sont élevées. C’est pourquoi le dépistage est primordial, notamment après 50 ans. Il peut être effectué au CHPG ou depuis chez vous. « Depuis plusieurs années, nous disposons d’un test très performant qui peut se faire en une seule fois, dans l’intimité de son domicile. Il est facile à réaliser, non contraignant, et extrêmement fiable », précise à son tour le praticien du centre Henry Vinti, sur la chaîne d’information monégasque.

Ce test peut être retiré au centre de dépistage du CHPG, auprès de votre médecin traitant ou encore auprès de la médecine du travail. Une fois réalisé, il pourra être envoyé par la poste.

Autres conseils des professionnels : limiter le tabac, l’alcool et la consommation de viande rouge et favoriser au contraire une alimentation à base de fruits et légumes, couplée à une activité physique régulière.

Plus d’infos au +377 97 98 83 02.