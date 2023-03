Peace and Sport rejoint l’initiative Football for the Goals

L’organisation internationale pour la paix par le sport a officialisé rejoindre l’initiative Football for the Goals.

Créée en juillet 2022 par les Nations Unies, Football for the Goals est une plateforme où les acteurs du football coopèrent pour promouvoir les dix-sept objectifs de développement durable définis par l’ONU.

Le but est d’inciter les membres à mener des actions liées au football (tournois, campagnes sur les réseaux sociaux…), où certains ODDs seraient mis en avant.

Plus d’une centaine d’organisations déjà membres

Actuellement, 124 organisations sont membres de l’initiative Football for the Goals, parmi lesquelles des fédérations, des ligues de football, des clubs professionnels et amateurs, des académies, des fondations et des associations de joueurs.

En décembre dernier, lors du Forum International Peace and Sport, une session dédiée au football a été organisée avec notamment Laurent Prud’homme, Maher Nasser, Jean-Emmanuel De Witt ou encore Didier Drogba.