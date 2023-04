« Ce mandat sera historique » : le Maire de Monaco a présenté ses grands projets lors de sa cérémonie d’investiture

Celle-ci s’est déroulée mardi 18 avril dernier à la Mairie de Monaco et a été retransmise en direct sur Monaco Info.

Les membres du nouveau conseil communal, issus du scrutin des élections communales du 19 mars 2023, se sont réunis en séance publique extraordinaire mardi 18 avril 2023 en fin de matinée, pour l’élection du Maire et de ses Adjoints. Celle-ci s’est déroulée en Mairie de Monaco, en présence des plus hauts représentants des institutions de la Principauté.

Après une introduction du doyen André J. Campana, Georges Marsan a été réélu Maire de Monaco pour un sixième mandat consécutif (un record à Monaco) et le conseil communal 2023/2027 a ainsi été constitué.

Tableau du nouveau conseil communal 2023-2027 (Photo © Ed Wright Images / Mairie de Monaco)

Lors de sa prise de parole, Georges Marsan a confié s’attendre à un mandat « historique », car « dans tous les grands domaines communaux, une action structurante se concrétisera avant 2027 », a-t-il estimé. Le Maire a également annoncé la mise en place « d’une nouvelle organisation communale autour de neuf grandes thématiques transversales », en complément des traditionnelles délégations, chacune placée sous l’égide d’un Adjoint.

Les projets des quatre ans à venir

La séance publique s’est poursuivie avec la désignation des membres des Commissions et Comités puis des membres titulaires et des suppléants au sein du Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux du Conseil de l’Europe, avant d’être cloturée sur la listé les grands projets structurants le nouveau mandat du Maire :

La création de trois nouvelles crèches : Palais Honoria, Ida et Bel Air

Le développement de l’animation intergénérationnelle à domicile et la gratuité des piscines pour les aînés

La restructuration du Marché de la Condamine et la redynamisation des quartiers avec la création de marchés itinérants, d’un marché estival des artisans sur le Rocher et d’un village d’été sur le Port Hercule

La création d’une bibliothèque solidaire et la mise à disposition d’un composteur au Parc Princesse Antoinette, la pérennisation des braderies d’articles de seconde main ainsi que l’engagement de la Mairie au niveau 2 du Pacte National pour la Transition Energétique

Le renfort du partenariat avec le Gouvernement Princier et Monaco Telecom pour lutter contre la rupture numérique, le développement des services numériques en ligne

La création d’une 4ème spécialisation en Master scénographie de la mode à l’Ecole Supérieure d’Arts Plastiques – Pavillon Bosio

L’ouverture d’un nouvel auditorium à l’Académie Rainier III

La mise en place d’un parcours signalétique au Jardin Exotique

Le jumelage avec la ville italienne de Dolceacqua en Ligurie

L’ouverture d’une nouvelle salle de sport à la piscine Saint-Charles

La création d’une Maison des Répétitions à l’îlot Pasteur

L’ouverture de l’Espace Lamartine en septembre 2023 ainsi que de la nouvelle Médiathèque et du nouvel Espace Léo Ferré d’ici deux ans

À l’issue de la cérémonie, les membres du conseil communal ont pris la direction de la Place de la Mairie pour apprécier « La Palladienne », la musique municipale ainsi que la chorale « U Cantin d’A Roca ».