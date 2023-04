Monaco continue de planter un arbre à chaque naissance monégasque

La cérémonie de plantation symbolique d’un olivier dans le cadre de l’opération « 1 naissance = 1 arbre » a fait son grand retour le mardi 4 avril 2023, au Parc Princesse Antoinette.

Pour cette 14 ème édition étaient invités les parents et enfants issus des familles des employés communaux ayant eu un enfant à Monaco entre 2021 et 2022. Les arbres ont été plantés en présence du maire Georges Marsan et de ses adjoints Marjorie Crovetto, Jacques Pastor et Chloé Boscagli Leclercq.

De gauche à droite : un agent de l’ONF, Jacques Pastor, Chloé Boscagli Leclercq, Georges Marsan et Marjorie Crovetto. © Direction de la Communication / Frédéric Nebinger / Maelle Lafarge

Dans son mot d’accueil, le maire a rappelé que « chaque année, ce sont près de 1000 arbres correspondant au nombre de naissances enregistrées en Principauté qui sont plantés, portant le nombre total à 13 000 depuis le démarrage de l’opération en 2008 ». Après avoir reboisé les communes limitrophes ainsi que la Forêt Domaniale du Val Daluis (haute Vallée du Var), en collaboration avec les équipes de l’ONF, la Mairie de Monaco participe depuis l’an dernier au reboisement d’un îlot d’avenir, boisement où des expérimentations contrôlées sur une essence spécifique, ici le Pin d’Alep, sont menées en Forêt Domaniale du Pali, dans la Vallée de l’Esteron.

« J’espère que cet arbre, ainsi que ceux qui vont être plantés, grandira en même temps que votre enfant et restera le symbole de sa naissance », a conclu Georges Marsan.

L’opération « 1 naissance = 1 arbre » s’inscrit dans la campagne mondiale « Plantons pour la planète » parrainée par le Prince Albert II en 2008, visant à mettre en terre un milliard d’arbres. Depuis, pour chaque naissance en Principauté, la Mairie de Monaco s’engage à planter un arbre.