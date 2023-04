Retour gagnant pour le Champagne and Oyster Cycling Club of Monaco  

Dimanche 23 avril, la course cycliste a eu lieu après une absence de trois ans.

Pour cette 9e édition, plus de 50 participants ont relevé le défi. A leur arrivée à Monaco, les cyclistes ont été accueillis et félicités par le Prince Albert II et la Princesse Charlène.

La Princesse Charlène a organisé des ateliers de prévention contre la noyade pour les enfants

L’objectif du défi consistait à faire du vélo de Saint-Tropez à Monaco, dans une ambiance conviviale, tout en récoltant des fonds pour la Fondation Princesse Charlène de Monaco.

Gareth Wittstock, secrétaire général de la Fondation et Xavier Archimbault, chef de projet, ont représenté la Fondation.