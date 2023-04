Sunset Monaco : 3 jours de fête dans une ambiance « friends & family » pour le Grand Prix

Au programme : une vingtaine d’artistes musicaux.

Depuis dix ans maintenant, elles participent pleinement à l’ambiance particulière du Grand Prix de Monaco. Les journées et soirées Sunset Monaco, fondées par Thomas Peeters et Cédric Houdrouge, rythment les trois jours de la compétition de Formule 1, de midi à minuit.

« A l’origine, c’était un événement privé, organisé entre amis, dans une maison, nous raconte Cédric Houdrouge. C’était l’occasion d’inviter des amis internationaux pour leur faire découvrir la Formule 1 à Monaco. On a commencé avec 30 personnes, puis au fil des années, on est passés à 100, 200, 300 personnes… C’est lorsqu’on a atteint la limite de cet événement privé que nous avons décidé de transposer cet événement privé en événement public. On a pris possession de la plage du Méridien et notre premier événement a eu lieu en 2013. »

Cédric Houdrouge et Thomas Peeters ont cofondé l’événement en 2013 – © Sunset Monaco

Un programme très diversifié

Au menu : une programmation musicale très éclectique, des performances artistiques ambitieuses, mais surtout une ambiance « chic et décontractée ». « Chaque année, on met l’accent sur un angle musical qui représente bien Sunset. On ne suit pas la « hype » ou la mode internationale. On réserve les artistes qui nous parlent, pour lesquels on a un coup de cœur, qu’ils soient connus ou pas. (…) Sunset est une fête transgénérationnelle, où l’on peut avoir parents et enfants d’une même famille. Vous pourrez donc retrouver toutes les formes de musique que vous aimez à Sunset, avec de la house music, du live act ou de la deep house de différents pays, avec une progression logique par rapport à l’évolution de l’événement », explique Cédric Houdrouge.

Les soirées Sunset s’arrêtent à minuit, pour que les participants puissent profiter pleinement du Grand Prix le lendemain – © Camille Dufosse

Aussi, une vingtaine d’artistes seront présents cette année dont, par exemple, Carlita, « une pointure, la DJ la plus en vogue du moment », Jayda G « une artiste canadienne que l’on voulait recevoir depuis longtemps » ou encore Crazy P Soundsystem, « qui jouera en duo avec un DJ et une chanteuse live. » Le tout dans une scénographie qui s’annonce aussi colorée qu’excentrique.

Des célébrités présentes pour l’occasion

Et chaque année, l’événement attire son lot de personnalités. Pilotes de F1, acteurs, chanteurs ou mannequins répondent présent, tels que Jason Deluro, Adrian Brody ou encore Bella Hadid. « On est heureux de les avoir et de les accueillir comme des gens normaux : c’est toute la particularité de Sunset. Ici, tout le monde est traité de la même manière. C’est une fête assez démocratique, où l’on veut que les gens s’amusent et dansent », sourit Cédric.

Ce dernier se souvient d’ailleurs de l’année où Thomas Peeters et lui ont reçu le célèbre Justin Bieber. « Il est arrivé une heure avant l’ouverture, pour se reposer un peu sur le canapé et boire un verre. On a même pu lui organiser un tour en bateau, c’était incroyable. Le fait qu’il soit venu à Sunset et qu’il se soit mis à danser comme il sait le faire, c’était mémorable », se rappelle le cofondateur de l’événement.

Mais ses souvenirs les plus forts restent sans conteste les venues de Nico Rosberg. Car c’est à Sunset que le pilote allemand et Enfant du Pays a célébré ses trois victoires d’affilée au Grand Prix de Monaco, de 2013 à 2015. « On se considère un peu comme le porte-bonheur de Nico », plaisante Cédric Houdrouge.

Chaque année, Sunset accueille son lot de célébrités – © Wepixu / Camille Dufosse

Après dix ans de fêtes et de rencontres, Cédric et Thomas espèrent être encore en Principauté pour les dix prochaines années, tout en se développant à l’international. Le concept a déjà été exporté à Miami l’an dernier et se renouvelle cette année, quelques semaines à peine avant le Grand Prix de Monaco.

« Une fois que nous aurons parfaitement maîtrisé les deux Sunset déjà en place, nous aimerions bien faire entre trois et six autres Grands Prix internationaux », projette Cédric, qui ne veut pas brûler les étapes, tant ces soirées demandent une grande d’organisation.

« Sunset est un pop-up éphémère qui représente 150 personnes en interne. Toutes travaillent sur cet événement pendant bien plus que trois jours. C’est assez incroyable de se retrouver avec cette équipe, sans compter les prestataires. C’est une famille qu’on ne connait pas toujours, mais avec qui on doit travailler pour un but commun : créer un événement artistique magnifique et satisfaire les clients. C’est une grande œuvre d’art collective », conclut-il.

