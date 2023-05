3 raisons de venir à Ever Monaco découvrir les véhicules de demain

Pour sa 18ème édition, le salon Ever Monaco revient s’installer à l’intérieur et autour du chapiteau de Fontvieille.

Cette année, l’espace d’exposition atteindra les 10 000m2. Une soixantaine d’exposants sont attendus sur les deux jours que dureront le salon, jeudi 11 et vendredi 12 mai. Depuis 2006, l’événement met en avant les thématiques de la mobilité durable et des énergies renouvelables.

Apprendre sur les mobilités du futur

Cette année, pour la première fois, l’exposition monégasque s’ouvre au domaine de la mobilité aérienne durable, alors que les premiers prototypes de voiture volante ou d’hélicoptère électrique deviennent peu à peu une réalité. Lilium est l’une de ces sociétés qui cherche à concevoir l’avion de demain et devient partenaire de cette édition 2023 d’Ever Monaco. L’entreprise développe un jet électrique, le Lilium Jet, à décollage et atterrissage vertical. Vitesse de pointe : 250km/h. « Il peut prendre six passagers et couvre un rayon d’action de 250 km en ne produisant aucune émission », a présenté Paul-Franck Bijou, vice-président du Business Development de Lilium, présent ce matin au Yacht Club de Monaco pour une conférence en amont de l’événement.

Le Yacht Club de Monaco accueillait la présentation de l’événement ce matin. Étaient présents, de gauche à droite : Bernard Fautrier, président d’Ever Monaco, Jérôme Flassayer, directeur de l’électromobilité chez Volvo Trucks France, Paul-Franck Bijou, vice-président du Business Development chez Lilium et Pierfranck Pelacchi, directeur général adjoint de la SMEG. © Monaco Tribune

Si le Lilium Jet ne sera pas observable sous le chapiteau de Fontvieille, les dizaines d’autres véhicules le seront. De la trottinette aux bus, sans oublier les deux-roues et voitures ou encore les poids lourds et engins de travaux publics. Tous électrifiés. « Depuis septembre 2022, les ventes de voitures électriques dépassent désormais chaque mois celles des véhicules diesels sur le marché français. À Monaco, dans l’année, le parc électrique atteindra 20% de l’ensemble du parc automobile », a illustré Bernard Fautrier, président d’Ever Monaco.

Une trentaine de startups sur place

Le « Villages des startups » accueillera cette année trente stands qui eux même seront le théâtre de projets se voulant innovants. Initié en 2018, ce «village » est dédié aux secteurs de la mobilité durable, des innovations dans le domaine énergétique en faveur de la Smartcity et de la biotech.

Les startups présentes dans le Village auront la possibilité de participer au concours de pitchs devant des membres d’institutions monégasques et des partenaires qui offriront des prix aux plus innovantes d’entre elles.La remise des prix du concours de pitchs aura lieu le vendredi à 15h30.

L’espace Ride and Drive

Cette année encore, le Ride & Drive permettra aux visiteurs de découvrir et tester gratuitement une vingtaine de véhicules, exposés à l’extérieur du chapiteau. Direction les rues de la Principauté. L’espace sera également le théâtre de plusieurs animations, comme (entre autres) un challenge de maniement de mini-pelle électrique organisée la filiale Construction Equipment de Volvo, partenaire de l’événement pour la seconde année consécutive.

Le programme complet d’Ever Monaco est à retrouver sur cette page.

Pratique