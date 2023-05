Les policiers monégasques à l’honneur pour la Saint Georges

La messe a été célébrée dimanche 30 avril dernier en présence de nombreuses personnalités de la Principauté.

La célébration de la Saint Georges, le Saint Patron des policiers monégasques a eu lieu à l’église Sainte Dévote. Aux côtés des agents de la Sûreté Publique étaient présents plusieurs membres du Gouvernement Princier à commencer par le Ministre d’État Pierre Dartout, Patrice Cellario, Conseiller de Gouvernement et Ministre de l’Intérieur et Christophe Robino, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé.

La célébration s’est déroulée sur le parvis et au sein de l’église Sainte Dévote (Photos © Direction de la communication / Stéphane Danna)

Pour la petite histoire…

Né en Orient, le culte de Georges a été diffusé en Occident via les croisades. Georges, qui serait né en Cappadoce vers 280, devint d’ailleurs un des saints patrons de Gênes Venise et Barcelone, puis celui de l’ordre Teutonique et le saint national de l’Angleterre. II est dit que, très jeune, il s’engagea dans l’armée romaine et que son courage lui valut d’être nommé tribun. Saint Georges est, dans toute la chrétienté, le patron des chevaliers, il est toujours vivace dans certains territoires comme la Principauté de Monaco, la Grèce et la Russie. (Source : École de Police de la Sûreté Publique de Monaco)