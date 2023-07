Cette campagne de dons pour les communes inondées en Italie est toujours active

Le Com.It.Es de la Principauté continue d’apporter son soutien aux zones les plus touchées par les inondations en Emilie-Romagne. Le 1er juillet dernier, il présentait une nouvelle initiative dans ce sens.

Il y a plusieurs semaines, un premier appel aux dons avait été lancé par l’organe représentatif de la communauté italienne présidé par Ezio Greggio, en collaboration avec Caritas Monaco. Les deux institutions ont réitéré leur action et lancé un second appel à la solidarité, sous le patronage de l’Ambassade d’Italie.

Depuis le 1er juillet et pour trois mois, une campagne de collecte de fonds est active, « rendue possible grâce à la

grâce à la collaboration des commerçants, principalement italiens, installés avec leurs activités à Monaco et certains dans les communes de Beausoleil et Roquebrune-Cap-Martin. » Une trentaine de commerces participent à l’initiative. Si vous souhaitez les rejoindre, vous pouvez écrire à l’adresse mail suivante : monaco.comites@gmail.com.

Inondations à Emilie-Romagne : le Souverain adresse ses condoléances au peuple italien

Les fonds sont générés par les achats effectués par les clients au moyen de leurs tickets de caisse ou de leurs factures. A

lors d’un paiement par carte bancaire, vous pouvez choisir de donner 1 euro qui sera qui sera ajouté au montant du ticket de caisse ou de la facture.

Chaque mois, le montant des fonds collectés est annoncé sur le site officiel de Com.It.Es. Monaco.