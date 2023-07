Grand Prix de Grande-Bretagne : Max Verstappen sans trembler, Charles Leclerc avec des regrets

Le double champion du monde en titre a décroché son huitième succès de la saison dimanche à Silverstone. Le pilote monégasque a de son côté dû se contenter de la neuvième place.

La course : McLaren fait le show

Pendant une poignée de tours, Max Verstappen a été mis en difficulté, par des McLaren étincelantes. Mais c’était sans compter, une nouvelle fois, sur la supériorité évidente du pilote néerlandais.

Dépassé par Lando Norris (McLaren) au départ et sous la pression d’Oscar Piastri (McLaren), le double champion du monde en titre n’a eu besoin que de quatre tours pour reprendre le gain de sa première place laissée en route au départ et signer sa huitième victoire de la saison, la sixième consécutive.

Irrégulières depuis le début de la saison, les McLaren ont profité d’améliorations prononcées sur ce Grand Prix de Grande-Bretagne pour réaliser une grande performance, qui laisse augurer de grands espoirs pour cette deuxième partie de saison.

Quatrième sur la grille et longtemps dans la course au podium derrière Piastri, Charles Leclerc a été victime d’une mauvaise stratégie lors de l’apparition de la voiture de sécurité et a terminé seulement neuvième malgré du rythme au départ. Une voiture de sécurité qui a en revanche profité à Lewis Hamilton (Mercedes), troisième de son Grand Prix à domicile derrière son compatriote Lando Norris.

La phrase : « Pas assez rapides »

Charles Leclerc : « Un petit peu surpris de la stratégie. Le Safety Car est tombé au pire moment mais le plus gros problème c’est qu’on est pas assez rapides. Il nous en manque beaucoup, McLaren étant très rapide, Mercedes aussi. C’était une course difficile.»

Le classement : Max Verstappen s’envole

Relancé dans la course au top 5 la semaine dernière à l’issue du Grand Prix d’Autriche, qu’il a terminé à la deuxième place, Charles Leclerc (74 points) voit George Russell (82 points) lui repasser devant et recule au septième rang.

En haut du classement, Max Verstappen (255 points) domine toujours aussi largement ce championnat, devant Sergio Perez (156 points) et Fernando Alonso (137 points).

Prochain rendez-vous, le 23 juillet prochain à l’occasion du Grand Prix de Hongrie.