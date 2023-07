Radio Monaco, à New-York pour le « Bastille Day »

L’équipe de la radio monégasque se rendra à se festival qui réunit plus de 6 000 personnes en plein Central Park.

Ce lundi 10 juillet, Nathalie Michet, Océane et Maxime Riou, respectivement journaliste, animatrice et animateur chez Radio Monaco, se sont envolés direction New York, où ils resteront jusqu’à ce vendredi 14 juillet.

Car c’est depuis la Grosse Pomme que la radio monégasque célèbrera le « Bastille Day », aux côtés du Comité des Associations Françaises et de langue française de New York, ainsi que du Consulat général de France à New York.

Tous les jours, de 17 heures à 20 heures, les auditeurs de Radio Monaco pourront donc écouter une émission tout à fait exceptionnelle avec, notamment, le « Bastille Day » : un festival qui se déroulera à Central Park. Plus de 6 000 personnes viendront applaudir, entre autres, Adèle Castillon et le DJ français Joachim Garraud.

L’occasion de consolider les liens entre Monaco et New York car, pour rappel, cela fait trois ans que le programme Radio Monaco Made In New York a vu le jour.

Cette semaine, donc, Radio Monaco ira à la rencontre de ses auditeurs new-yorkais. Vous pouvez bien entendu suivre ce séjour en terres américaines sur les réseaux sociaux de Radio Monaco, sur son application et sur son site internet.