Trois vidéos pour prévenir à propos des risques de noyades

En 2022, la Fondation Prince Charlène s'était rendue à Carnon, en Occitanie, pour une journée de sensibilisation contre la noyade. © AM Sport

La Fondation Princesse Charlène de Monaco a créé une nouvelle campagne de prévention dans l’objectif de renforcer les messages de sensibilisation sur les risques de noyades.

À l’approche de la Journée mondiale de prévention contre la noyade le 25 juillet prochain, trois vidéos courtes ont été réalisées pour rappeler au public que les enfants de moins de 6 ans sont les principales victimes de la noyade, et que la vigilance des parents est primordiale. Différentes situations permettent d’interpeller avec différents messages : « Ne quittez jamais vos enfants des yeux », « Soyez toujours vigilants près de l’eau », « 26% des noyades ont lieu en piscine ».

Une quatrième vidéo cible les jeunes, mettant en avant la nécessité de surveiller l’impact que la chaleur et le soleil ont sur ses conditions physiques : « Fortes chaleurs = risque d’hydrocution ».

Ces vidéos sont à retrouver sur les réseaux sociaux (Instagram, Facebook) et sur la chaine YouTube de la Fondation.

Pour rappel, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) estime qu’environ 236 000 décès par noyade ont lieu chaque année dans le monde. La noyade est la cause de 2,5 millions de décès au cours de la dernière décennie et elle est l’une des principales causes de mortalité des enfants dans de nombreux pays.

La Princesse Charlène aux côtés des enfants de la Principauté pour les sensibiliser à la noyade

La Fondation Princesse Charlène de Monaco, en accord avec les recommandations de l’OMS et aux côtés d’autres organisations internationales de lutte contre la noyade et des sociétés de sauvetage nationales, rappelle ainsi les mesures et gestes de sécurité essentielles pour lutter contre la noyade :

Apprenez à nager, et si possible apprenez les bases du sauvetage

Ne quittez jamais vos enfants des yeux

Vérifiez toujours l’équipement de flottabilité de vos enfants

Evitez de vous baigner seul

Tenez compte de votre état de forme

Ne nagez pas immédiatement après avoir mangé

Ne consommez pas d’alcool avant et pendant la baignade

En cas d’urgence, appelez le 112 sans attendre

En piscine :

Baignez-vous en même temps que vos enfants

Désignez un adulte responsable de la surveillance

Ne laissez jamais vos enfants sans surveillance

Soyez surtout vigilants dans des baignades ‘hors-sol’ qui ne disposent pas de dispositifs de sécurité

En mer :