Monaco a célébré l’Assomption

Connaissez-vous l’Histoire de cette fête religieuse consacrée à la Vierge Marie ?

Ce mardi 15 août, jour férié en France comme en Principauté, les églises monégasques ont célébré l’Assomption. Une fête religieuse dédiée à la Vierge Marie : « la Vierge Marie ne meurt pas comme chacun de nous, détaille l’Abbé Christian Venard sur Monaco Info. Nous, nous savons qu’au moment de notre mort, il y a une séparation de l’âme et du corps, et le corps disparaît jusqu’à la résurrection et nous retrouverons un jour notre unité. La Vierge Marie, du fait qu’elle ait été la mère de Jésus, la mère de Dieu, dans son humanité, est préservée de cette mort et elle est enlevée corps et âme vers le Ciel pour retrouver Jésus, pour retrouver Dieu. »

Chaque année, pour l’Assomption, de nombreux fidèles se rendent en pèlerinage à Lourdes, en hommage à la Vierge Marie – © Direction de la Communication / Stéphane Danna

Ce mardi matin, l’Eglise du Sacré-Cœur a ainsi accueilli une messe avec procession. Une tradition qui trouve ses origines dans l’Histoire de France, comme l’explique l’Abbé Christian Venard : « Louis XIII a attendu des dizaines d’années avant de pouvoir avoir un enfant. Il a consacré son Royaume, la France, à la Vierge Marie, en promettant que s’il avait un enfant, et ce sera le futur Louis XIV, tous les ans en France, se tiendraient des processions à l’occasion de la fête du 15 août. C’est même devenu la Fête nationale en France, avant que, avec la Révolution française, la Fête nationale ne soit le 14 juillet. »

Toutes les paroisses de Monaco ont fêté la Vierge Marie ce mardi 15 août – © Direction de la Communication / Stéphane Danna

Comme le rappelle l’Abbé Christian Venard, la Principauté est d’ailleurs particulièrement attachée à la Vierge Marie, ne serait-ce que par le nom de sa cathédrale : Notre-Dame-Immaculée.