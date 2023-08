Monaco et la France signent un nouvel accord maritime

Il s’agit d’une coopération technique et opérationnelle en matière d’action de l’état en mer et de sûreté portuaire.

Le vendredi 28 juillet dernier, le Ministre d’État Pierre Dartout et l’ambassadeur de France à Monaco Laurent Stéfanini ont validé ce nouvel accord entre le Gouvernement Monégasque et la République Française.

« Cette coopération porte notamment sur les domaines de la lutte contre les trafics et activités illicites par voie maritime, la lutte contre le terrorisme ainsi que la prévention et la répression des actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, la sûreté maritime et portuaire (protection des navires et installations portuaires), le sauvetage et le secours en mer, la protection de l’environnement marin (lutte contre les pollutions marines), la formation, l’entraînement et les

échanges de bonnes pratiques dans les domaines précités », écrit le Gouvernement Princier.

« La signature de cette convention vient une nouvelle fois consacrer l’excellence des relations franco-monégasque et l’étroite collaboration entre les différentes entités institutionnelles concernées par les problématiques en lien avec les espaces maritimes. »