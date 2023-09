Inondation à l’école de la Condamine : les élèves répartis dans d’autres établissements

Une fuite des réseaux de climatisation est survenue ce week-end.

Le début de semaine est quelque peu boulversé pour les élèves de l’école de la Condamine qui ont appris que plusieurs locaux dont six salles de classe et le réfectoire de leur établissement ont été endommagées suite à une inondation. Résultat les élèves habituellement accueillis dans ces classes sont depuis ce lundi matin, répartis au sein des autres établissements de la Condamine : l’école Stella et le lycée Rainier III ainsi qu’au Centre de Loisirs du Devens.

Pour ne pas perturber davantage l’organisation, l’accueil de tous les élèves s’effectue à l’école de la Condamine. Les enfants sont pris encrage par les équipes pédagogiques de l’école de la Condamine et les cours sont assurés par les enseignants de cette école. De même, le service cantine sera assuré pour l’ensemble des élèves, quel que soit leur établissement d’accueil.

Pas de changement non plus concernant la sortie des cours qui aura lieu à 16h30 à l’école de la Condamine. À noter également que le service de garderie est maintenu. Toutes les informations ont été communiquées aux parents par mail et via une notification sur Pronote.

Fermeture de l’Académie Rainier III

L’Académie Rainier III, située dans le même bâtiment, fait savoir qu’elle ne sera pas en mesure d’accueillir ses élèves ce lundi 18 septembre en raison de cet événement. « Le site restera exceptionnellement fermé et aucun cours ne sera assuré aujourd’hui », peut-on lire sur le site web de la Mairie de Monaco qui remercie par avance les élèves et leurs familles pour leur compréhension.