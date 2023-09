L’aéroport de Nice lancera bientôt une nouvelle liaison vers l’Afrique du Nord

Direction Rabat, au Maroc avec deux vols hebdomadaires, à partir du 1er novembre 2023.

La compagnie easyJet continue de développer son offre au sein de l’aéroport de Nice et proposera, le mercredi et samedi, deux vols directs d’une durée de 3 heures vers Rabat aux départ respectifs à 7h40 et 15h20. Actuellement, la compagnie low-cost propose déjà une liaison Nice – Marrakech.

Côtés tarifs, les billets vont de 35 à une centaines d’euros selon les dates sélectionnées.

En 2024, une nouvelle ville des États-Unis aura un vol direct depuis l’aéroport de Nice

99,9% de trafic passagers à Nice

À l’aéroport de Nice, les mois de juillet et août 2023 ont enregistré un trafic passagers correspondant à 99,9% de celui des mêmes mois de 2019, mais réalisé avec moins de mouvements d’avions. 3,3 millions de passagers ont transité par les terminaux 1 et 2 de l’aéroport. Si ce trafic n’est pas exactement équivalent à celui de 2019, il a pourtant nécessité 675 mouvements d’avions en moins en raison notamment d’un meilleur coefficient de remplissage.