Le Grimaldi Forum désigné 2e meilleur centre de congrès étranger

Ce haut lieu événementiel accueille 250 000 visiteurs et une centaine d’évènements par an - © Grimaldi Forum Monaco

Et ce, pour la 18ème fois de son histoire !

Vendredi 16 septembre à Londres, le Grimaldi Forum Monaco a été récompensé « Prix d’argent » dans la catégorie « meilleur centre de congrès étranger ». Un prix décerné par M&IT, l’un des médias les plus influents de l’industrie du tourisme d’affaires au Royaume-Uni. « Ce prix est une formidable reconnaissance du Grimaldi Forum sur la scène internationale », s’enthousiasme les équipes du lieux d’événementiels monégasque dans un communiqué.

En moins de 25 ans d’existence, le Grimaldi Forum a reçu, au total, 25 récompenses – © Grimaldi Forum Monaco

Le centre de congrès de la Principauté se hisse cette année à la deuxième place, juste derrière le Centre de Congrès de Dublin et devant le Centre de Congrès de PortAventura en Espagne, deux autres références du secteur. Parmi les nominés, figuraient également Amsterdam, Barcelone (deux fois) et Copenhague.

Entre 2003 et 2023, le Grimaldi Forum a reçu 18 M&IT Awards dont 8 en Or, 8 en Argent et 2 en Bronze. À noter que ce n’était pas la seule entité monégasque à recevoir un prix. En effet, le Convention Bureau de Monaco, à été primé Meilleur Convention Bureau Etranger (Or).