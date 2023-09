Le Prince Albert II a volé dans un avion électrique au-dessus de la Suisse

Le Souverain était à Payerne en début de semaine où il a visité la home-base de SolarStratos, un projet d’aviation électrico-solaire souhaitant repousser les limites dans le domaine.

Voler dans la stratosphère à bord d’un avion électrique de 490kg, d’une envergure de 25 mètres et aux ailes bardées de panneaux solaires. Ce serait une première mondiale et le projet de Raphaël Domjan, SolarStratos, sur lequel il travaille depuis 2014 et dont les premiers tests devraient se profiler dans les années à venir. C’est le pilote, navigateur et alpiniste qui a emmené le Prince Albert II dans le Canton de Neuchâtel à bord d’un avion électrique après que le Souverain a essayé un simulateur de vol en ULM 3 axes.

Le Prince Albert II, premier chef d’Etat à effectuer un vol 100 % électrique !

Raphaël Domjan remet une veste SolarStratos au Prince Albert II avant le début du vol. © SolarStatos

L’occasion également de faire un arrêt au Centre suisse d’électronique et de microtechnique avant de découvrir le bateau taxi PlanetSolar II, utilisé par la Fondation PlanetSolar pour promouvoir l’énergie solaire et la navigation sur le lac Titicaca.

Le Prince Albert II et la Princesse Charlène inaugurent TVMonaco

L’après-midi, le Prince Albert II est reçu par les autorités locales de Neuchâtel. Il y reçoit un diplôme de la FAI pour avoir effectué le premier vol en avion électrique en tant que chef d’État le 14 septembre 2021, aux côtés de Raphaël Domjan.