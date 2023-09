Monaco a célébré les 79 ans de la Libération du Rocher

Des véhicules militaires et une soixantaine de personnes en tenues militaires ont défilé dans Monaco. © Direction de la Communication / Stéphane Danna

Toute la journée du 3 septembre, les commémorations ont rappelé la Libération de la Principauté par les troupes américaines et françaises.

15 août 1944, débarquement en Provence. Les troupes alliées, américaines notamment, progressent le long de la Côte d’Azur. Comme partout en France, la Résistance locale participe également. « Autour de Monaco, ce sont les Forces Françaises de l’Intérieur de l’Intérieur et des Francs-Tireurs Partisans (…) qui vont faire pression sur ce qui reste des troupes allemandes et qui vont finir par faire évacuer la Principauté dans la nuit du 3 septembre », précise Thomas Fouilleron, Directeur des Archives du Palais Princier, interrogé par Monaco Info à ce sujet.

La Principauté a replongé 79 ans en arrière, le temps des commémorations de la Libération de la Principauté. © Direction de la Communication / Stéphane Danna

Célébrer le départ des troupes allemandes et la libération d’un peuple monégasque occupé par deux fois, tel a été l’objectif de cette journée particulière. À la Maison de France, ancien quartier général de la Résistance monégasque, une soixantaine de personnes costumées se sont rejointes. Infirmières et soldats ont communié en présence des représentants politiques et personnalités de la Principauté.

La journée s’est poursuivie au cimetière de Monaco. © Direction de la Communication / Stéphane Danna

La journée s’est poursuivie au sein du cimetière de Monaco où avait été dressée une stèle en l’honneur des 43 juifs étrangers raflés par l’occupant allemand dans les hôtels monégasques en août 1942. Le Prince Albert II l’avait inauguré le 27 août 2015. C’est devant le monument aux morts de la première Guerre Mondiale que les personnalités monégasques se sont recueillies.

