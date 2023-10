Quels sont les costumes tendances pour Halloween cette année ?

Chaque mois d’octobre, c’est le même casse-tête pour trouver LE déguisement qui fera fureur.

Pour trouver la perle rare, nous avons poussé les portes de la boutique Hallmark installée dans le quartier du Larvotto, après avoir passé de longues années du côté de Fontvieille. « Cela fait 25 ans que nous sommes à Monaco », sourit Patricia Scotto. Aux côtés de trois autres personnes, elle s’occupe avec passion de ce magasin spécialisé dans la carterie et l’emballage cadeau.

Avec 300 m² de surface répartis sur trois niveaux, pas le temps de s’ennuyer, d’autant que les lieux changent de visage au fil des événements qui rythment l’année. « Nous transformons le magasin pour Halloween, pour Noël, pour le Carnaval, la Saint-Valentin, Pâques, la fête des mères et la fête des pères, mais aussi pour la rentrée scolaire », énumère la responsable qui précise que le stock est renouvelé constamment avec des nouveautés.

Le point fort du magasin ? Le personnel qui confectionne de jolis emballages cadeaux pour vos présents, même s’ils viennent d’ailleurs, à condition seulement que les fournitures d’emballage proviennent de la boutique.

Le magasin propose également le nécessaire pour créer une table effrayante pour Halloween – © Monaco Tribune

Le succès des accessoires

Si Noël est en numéro un, Halloween est le deuxième temps fort le plus important pour le magasin. Et pour cette fête en particulier, Patricia Scotto habille les bébés comme les adultes, et remarque à ce titre que les adultes cherchent plutôt à rester discrets.

« Ce qui marche bien, ce sont les accessoires, car les masques sont moins pratiques en soirée, notamment pour se restaurer », remarque-t-elle. Et en matière d’accessoires, le choix est large ici : « des collants, des bijoux, des serre-têtes », étale la responsable en fouillant les tiroirs de cette caverne d’Alibaba et en précisant que ces derniers peuvent se marier parfaitement avec un vêtement sombre.

D’ailleurs de manière générale, ce sont les vêtements noirs qui prédominent. « Les ailes noires se sont bien vendues aussi cette année », ajoute la responsable. Sinon pour les enfants, les classiques restent les déguisements de citrouille et de squelette. « On peut se déguiser pour pas cher », assure-t-elle.

Il est possible de trouver de nombreux accessoires pour quelques euros seulement – © Monaco Tribune

En effet, lorsque l’on s’approche des petites étiquettes, on remarque que les prix commencent à 15 euros pour les costumes. « En fonction de l’actualité, les ventes de certains produits déclinent. C’était le cas à une époque du costume de clown, et cela se confirme cette année avec les couteaux », poursuit la professionnelle. Il y a donc des déguisements plus adaptés que d’autres, on vous aura prévenus !

Infos pratiques…

Le magasin est ouvert 7 jours sur 7, de 10 heures à 19 heures la semaine et de 10 heures à 18 heures le week-end. Il n’est donc pas trop tard pour vous procurer votre tenue de l’horreur ! Sachez en plus qu’une remise de 20 % est appliquée en ce moment sur les costumes.