Qu’est-ce que le Trident d’or, la distinction reçue par le Prince Albert II ?

Le Souverain fait maintenant partie des 250 personnes l’ayant obtenu dans le monde.

Ce lundi au Musée Océanographique, l’Académie des Sciences et Techniques Subaquatiques a récompensé le Prince de Monaco pour son engagement en faveur de la préservation des océans. Le Trident d’or, remis par le président de l’Académie Paolo Ferraro, est l’équivalent d’un prix Nobel dans le milieu sous-marin.

Autour du Prince Albert II, le plongeur et cinéaste Christian Pétron et Paolo Ferraro, président de l’Académie des Sciences et Techniques Subaquatiques. © Axel Bastello / Palais Princier

Et pour remettre au Souverain cette récompense, c’est le plongeur et cinéaste Christian Pétron qui est appelé au pupitre. Lui-même recevait le Trident d’Or en 1987, notamment pour sa participation au long métrage Le Grand Bleu. « C’est un grand honneur. Le Prince a énormément travaillé sur les protections des océans, c’était normal que son Altesse reçoive cette distinction », s’est-il exprimé au micro de Monaco info.

À Monaco, deux anciens directeurs du Musée Océanographique avaient notamment reçu cette distinction : l’explorateur et Officier de la Marine nationale Jacques-Yves Cousteau et le professeur et géographe François Doumenge.