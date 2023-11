Kazuki Yamada remplacera Daniel Barenboim pour la Messa da Requiem ce jeudi

Daniel Barenboim s’est retrouvĂ© dans l’obligation d’annuler sa participation pour raisons de santĂ©.

Ce jeudi 2 novembre, l’OpĂ©ra de Monte-Carlo proposera la cĂ©lèbre Messa da Requiem, de Giuseppe Verdi. La reprĂ©sentation aurait dĂ» ĂŞtre dirigĂ©e par le chef d’orchestre israĂ©lo-argentin Daniel Barenboim, mais ce dernier s’est trouvĂ© dans l’obligation d’annuler sa participation, suite Ă des complications mĂ©dicales.

Le chef d’orchestre de 80 ans avait en effet annoncĂ©, en 2022, ĂŞtre atteint d’une maladie neurologique grave et avait, le 6 janvier dernier, quittĂ© la direction de l’OpĂ©ra de Berlin, qu’il dirigeait depuis trente ans. Il avait, depuis, renoncĂ© Ă diffĂ©rents concerts, et notamment Ă son rĂ©cital du 10 mars 2023 Ă Monaco.

Il dĂ©clarait Ă l’Ă©poque ĂŞtre « dĂ©terminĂ© Ă revenir Ă l’OpĂ©ra de Monte-Carlo Ă la première occasion possible, en tant que pianiste ou chef d’orchestre. » Malheureusement, il a finalement dĂ», une fois encore, renoncer Ă une reprĂ©sentation en PrincipautĂ© : celle de la Messa da Requiem.

« Un projet qui lui Ă©tait particulièrement cher et qu’il avait gĂ©nĂ©reusement acceptĂ© », prĂ©cise l’OpĂ©ra de Monte-Carlo qui « lui adresse tous ses vĹ“ux de prompt rĂ©tablissement » et qui exprime Ă©galement sa gratitude envers son public « pour son aimable comprĂ©hension. »

Ce sera donc Kazuki Yamada, Directeur artistique et musical de l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, qui le remplacera. Les membres de l’OpĂ©ra de Monte-Carlo se disent d’ailleurs « heureux et très reconnaissants que Kazuki Yamada ait acceptĂ©, grâce Ă un revirement de dernière minute dans son emploi du temps, de reprendre le flambeau et de diriger un exceptionnel quatuor de solistes, Marina Rebeka, Ekaterina Semenchuk, Michael Spyres et Ildar Abdrazakov, le ChĹ“ur de l’OpĂ©ra de Monte-Carlo et l’Orchestre philharmonique de Monte-Carlo. »