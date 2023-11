Les sapeurs-pompiers de Monaco accueillent 10 nouvelles recrues

Les dix jeunes recrues sont issues de la promotion baptisée « Sapeur Matis Canavese », du nom d’un des sapeurs-pompiers de 23 ans décédés des suites d’un accident le 1er septembre 2021 et dont la famille était présente ce mardi - © Direction de la Communication-Frédéric Nebinger

Parmi elles, la première femme sapeur-pompier en Principauté.

Moment charnière pour ces hommes et cette femme, qui ont participé mardi 7 novembre dernier, à leur Cérémonie de remise des casques. Un événement qui marque la fin de leur formation de cinq mois et le début, dès ce mercredi, de leur carrière professionnelle à Monaco.

Place du Campanin dans le quartier de Fontvieille, devant l’Eglise Saint-Nicolas précisément, les militaires du Corps des Sapeurs-Pompiers de Monaco se sont rassemblés pour cette cérémonie placée sous le commandement du Lieutenant-Colonel Maxime Yvrard, Chef de Corps, et en présence notamment de Patrice Cellario, Conseiller de Gouvernement – Ministre de l’Intérieur et du Père Christian Venard, Aumônier de la Force Publique, qui a béni les casques.

Les Carabiniers du Prince ont revêtu leur tenue d’hiver

Leur casque d’intervention leur a été remis par leur parrain respectif. « Cet acte fort symbolise leur engagement mais aussi leur appartenance au Corps. Elle témoigne également du lien fraternel qui les unis désormais à leurs frères d’arme, qu’ils rejoignent maintenant, dans les missions de protection et de sauvegarde des personnes et des biens, en Principauté mais également dans les communes limitrophes », rappelle un communiqué officiel. Ces nouvelles recrues partageront désormais la devise du Corps : « Courage – Dévouement – Sacrifice », avec fierté et dignité.