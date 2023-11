Ligue 1 : L’AS Monaco tombe face à un grand Paris

Takumi Minamino et les Monégasques se sont inclinés à Paris (Photo © AS Monaco)

Les Monégasques se sont inclinés (5-2) ce vendredi soir sur la pelouse du Parc des Princes.

Le match : 5-2

Le choc au sommet de cette 13e journée de Ligue 1 a tenu toutes ses promesses. Au terme d’un match passionnant, les hommes d’Adi Hütter ont fini par s’incliner face à une équipe parisienne réaliste offensivement.

Menés au score après la réalisation de Gonçalo Ramos (1-0, 18′), les Monégasques sont parvenus à égaliser grâce à Takumi Minamino (1-1, 22′).

Mais Kylian Mbappé a permis aux Parisiens de reprendre l’avantage sur penalty en fin de première mi-temps (2-1, 39′).

« J’ai l’AS Monaco dans le cœur » : Mattia Rossi

Au retour des vestiaires, les champions de France ont accéléré et ont marqué à deux reprises par l’intermédiaire d’Ousmane Dembélé (3-1, 70′) et Vitinha (4-1, 72′).

Si Folarin Balogun a trouvé le chemin des filets à quinze minutes du terme (4-2, 75′), l’espoir n’a pas duré longtemps pour les Monégasques, puisque le Paris Saint-Germain a inscrit un cinquième but dans le temps additionnel sur une ultime réalisation de Randal Kolo Muani (5-2, 90+6′).

Au classement, le PSG prend six points d’avance sur l’AS Monaco, troisième en attendant les autres matchs de la journée. Prochain rendez-vous pour l’AS Monaco, dimanche prochain (15h) face à Montpellier au stade Louis-II.

Le chiffre : 18

Comme le nombre de tirs cadrés dans ce choc au sommet.

La phrase : « On savait que ça serait difficile »

Folarin Balogun : « On est déçu. On savait que ça serait difficile. Paris a des bons joueurs dans tous les secteurs. On va revoir ce match pour analyser ce que l’on peut améliorer et se concentrer sur le prochain match. »