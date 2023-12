Biodiversité : le Centre Scientifique de Monaco intervient dans les classes monégasques

Depuis le début de l’année scolaire, une dizaine de classes de CM2 ont été sensibilisées à la préservation du Corail rouge.

« Le Corail rouge est exploité depuis la Préhistoire, notamment dans la joaillerie. Aujourd’hui, on continue de le pêcher mais, à cause du braconnage et du réchauffement climatique, c’est une espèce menacée », nous avait expliqué le directeur du CSM, Denis Allemand il y a quelques mois, à l’occasion de la présentation du livre « Les Mystères du Corail Rouge ». C’est cet ouvrage que reçoivent les élèves de la Principauté à l’issue de leurs ateliers de sensibilisation avec le CSM.

Au coeur de cette démarche, trois chercheurs du CSM, le Dr Romie Tignat-Perrier, le Pr Denis Allemand et la doctorante Clémence Forin, présentent dans les différentes classes leurs travaux sur le Corail rouge. À travers des projections et des échantillons, les trois chercheurs amènent les élèves à réfléchir sur la vie animale marine et leur nécessaire protection. La distribution du livre « Les Mystères du Corail Rouge » vient compléter ses séances. Dedans sont évoqués l’origine du corail rouge, les questions autour de sa culture, de son identification, son anatomie ou encore la nourriture qu’il mange.

Une unité de recherche dédiée

En 2019, le CSM créé une unité de recherche spécialement dédiée à l’étude de ce Corail rouge, pour appliquer un programme d’une durée de six ans. Trois axes s’en dégagent. « Une recherche pour comprendre le fonctionnement de l’animal, une recherche appliquée : on a maintenant des grottes à corail pour faire de la coraliculture et une recherche de sensibilisation », nous avait expliqué Denis Allemand. C’est dans ce dernier cadre que se place le programme pédagogique. C’est aussi au sein de cette unité que va va être créée une histoire sur le corail rouge, destinée aux enfants. C’est ici que naîtra l’idée d’en réaliser un ouvrage complet.

Le Prince Albert donne la priorité aux océans lors de la COP 28

Dans sa préface de l’ouvrage « Le Mystère du Corail Rouge », la Princesse de Hanovre souligne que cette publication, « l’année du centenaire de la naissance [du] Prince Rainier III, lui rend un parfait hommage puisque, parmi ses nombreuses actions pour la protection de la nature, il a été à l’origine de la Réserve sous-marine des Spélugues qui protège l’unique tombant à corail de notre Principauté ». Le Prince Rainier III a fondé le Centre Scientifique de Monaco le 23 Mai 1960.