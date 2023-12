Découvrez les futurs timbres du Festival du Cirque et des Sites historiques Grimaldi

Au mois de janvier, l’Office des Timbres de la Principauté dévoilera deux nouveaux blocs symboliques.

Le 15 janvier prochain, les 50 ans du Festival du Crique de Monte-Carlo seront marqués par l’émission de deux timbres, l’un rond de 2€ à l’effigie du Prince Rainier III, l’autre en forme de cœur illustrant le Festival d’une valeur de 3€. Une manière de célébrer ce cinquantenaire, en parallèle de la 46ème édition de l’événement qui se déroulera du 19 au 28 janvier.

L’événement avait été fondé en 1974 par le Prince Rainier III, sous le chapiteau de Joseph Bouglione et avec la participation de la cavalerie Togni. Depuis 2005, la Princesse Stéphanie est la Présidente du Festival et s’implique pleinement dans la conception et l’organisation des spectacles avec le souci majeur de respecter le cirque traditionnel et de sélectionner les meilleurs numéros internationaux. En ce qui concerne les timbres, le bloc sera tiré à 35 000 exemplaires et vendu exclusivement par l’Office des Emissions de Timbres-Poste, le Musée des Timbres et des Monnaies et dans le réseau de vente de la Principauté.

La Fédération des Sites historiques Grimaldi

Le 2 janvier, 40 000 exemplaires d’un nouveau timbre célébrant les Sites historiques Grimaldi seront tirés et vendus en Principauté. Au prix de 2€, ce timbre met en avant la Fédération des Sites historiques Grimaldi de Monaco, imaginée du souhait du Prince Albert II « d’amplifier la synergie des actions » de l’Association des Sites historiques Grimaldi fondée en 2015 et l’association italienne Siti storici Grimaldi di Monaco créée en 2020.

