En décembre, la Principauté poursuit et termine son entretien des rues

La campagne de réfection des enrobés se conclura ce mois-ci.

« Afin de minimiser l’impact sur la circulation, ces travaux se déroulent exclusivement de nuit, entre 20 heures et 6 heures », indique le Gouvernement. Pour les secteurs concernés par cette campagne, les opérations se concentreront sur une à deux nuits :

Boulevard Charles III (sortie de tunnel Albert II), les nuits du 11 au 13 décembre, de 20h00 à 6h00, la circulation sera alternée avec pilotage manuel.

Boulevard Charles III (entre le tunnel de Serravalle et le giratoire Place d’Armes) du 12 au 13 décembre à partir de 21h30, la circulation sera déviée par le tunnel de Serravalle et la rue de la Colle.

Rue du Portier, la nuit du 13 au 14 décembre de 20h00 à 6h00, fermeture totale à la circulation et interdiction de stationner pour la création d’un plateau en enrobé afin de sécuriser la traversée piétonne.

Rue Suffren Reymond et rue Louis Notari, au droit du bâtiment de la Direction de la Sureté Publique, les nuits du 11 au 13 décembre de 21h00 à 5h00, fermeture totale à la circulation.

Un affichage sera dument apposé et des pilotages manuels seront mis en place pour les déviations et pour faciliter les accès aux parkings privés et publics ainsi qu’aux commerces concernés par ces interventions. Le Gouvernement précise que la circulation des piétons sera balisée et que les lignes de bus impactées par les travaux seront déviées avec une information préalable aux usagers.