Euroleague : L’AS Monaco Basket chute face au Panathinaikos

Mike James et les Monégasques n'ont pas trouvé les solutions (Photo © AS Monaco Basket)

Les Monégasques se sont inclinés lourdement en Grèce (63-88) jeudi soir.

Face à des Grecs portés par un immense Mathias Lessort (23 points, 9 rebonds, 5 passes, 3 interceptions, 42 d’évaluation), les hommes de Sasa Obradovic n’ont pas trouvé les ressources suffisantes face à une équipe solide et en forme ces derniers temps.

En l’absence de Jordan Loyd et Elie Okobo, les Monégasques s’en sont remis au duo Mike James (11 points, 6 rebonds, 5 passes) et Donatas Montiejunas (13 points, 3 rebonds). Insuffisant pour faire trembler le géant grec.

Des absences qui ont couté cher

« Le Pana a tout simplement mérité sa victoire. Dès le premier quart-temps, nous n’étions pas dans le rythme. C’est difficile d’expliquer ces manquements de notre côté lors de certaines situations. C’est le basket, regrettait l’entraîneur monégasque après le match.

Euroleague : L’AS Monaco Basket se relance face à Baskonia

Nous ne pouvons pas espérer que Mike nous sorte des exploits à cette rencontre. On doit attendre plus de l’équipe. Forcément les absences de Jordan Loyd et Elie Okobo ont pesé. »

Prochain rendez-vous pour l’AS Monaco Basket, samedi soir (21h) en championnat face au Paris Basketball.