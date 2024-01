Euroleague : L’AS Monaco Basket se relance face à Baskonia

Les Monégasques se sont imposés mardi soir à Gaston-Médecin face à Baskonia (93-83).

Il y avait du beau monde pour soutenir la Roca Team. Arthur Leclerc, George Russell, Adi Hütter, Pierre Dartout et Aleksej Fedoricsev tous ont profité du spectacle offert par les hommes de Sasa Obradovic, qui sont parvenus à faire tomber Baskonia au terme d’un long combat.

Un succès face à un adversaire direct pour les play-offs après deux défaites consécutives, qui s’est dessiné dans le sillage d’un collectif puissant guidé par un Mike James étincelant (26 points, 7 passes).

Une mentalité à toute épreuve

« Ce n’est pas facile de se reprendre après deux défaites. Mais nous l’avons fait et nous méritons notre victoire. Le groupe a réagi de manière collective, même si on doit apprendre à mieux gérer certaines situations. Jordan (Loyd) est revenu au jeu, c’est une très bonne chose. Je suis content pour cela, a reconnu l’entraîneur monégasque après le match.

La mentalité et la façon dont les joueurs se sont battus, j’en suis très satisfait ce soir. En face, il y avait un Howard qui est un joueur très talentueux. Il a fallu trouver les clés au coeur de ce calendrier infernal. On sait que la lutte sera serrée jusqu’au bout. Les gars sont en bonne santé, on verra ce que nous réserve l’avenir. »

Prochain rendez-vous pour l’AS Monaco Basket, ce jeudi soir (20h15) dans la fournaise du Panathinaïkos. Un choc que vous pourrez suivre sur Skweek grâce au nouveau pass « Monaco United ».