C’est quoi « Monaco United », cet abonnement gratuit à Skweek offert par le Groupe Michel Pastor ?

Le Groupe Michel Pastor, déjà partenaire premium de l’AS Monaco Basket, a décidé d’offrir à tous les fans de la Roca Team présents sur le territoire monégasque un plan d’abonnement à Skweek intitulé #Monacounited.

Ce programme spécial permettra aux fidèles supporters de la Principauté d’assister aux performances de l’AS Monaco Basket en Euroleague.

« Esprit d’équipe, compétitivité, dépassement de soi : ces valeurs incarnées par la Roca Team depuis plusieurs années se sont révélées de façon éclatante la saison dernière et se confirment cette saison. Ces résultats témoignent de la qualité de la stratégie mise en œuvre par les dirigeants de la Roca Team, pour la construction pérenne d’une formation de premier plan, a confié Jean-Baptiste Pastor, président administrateur délégué du Groupe.

Ces valeurs sont les nôtres, et nous les appliquons au sein de nos entreprises depuis plus de 40 ans. Aussi avec ce programme #Monacounited avec groupemichelpastor, nous voulons partager notre passion et cet engagement auprès de l’équipe avec l’ensemble des monégasques et résidents, tous unis derrière la Roca Team. »

La plateforme Skweek.tv propose aux fans de basket-ball européens trois plans différents offrant un large éventail de contenus. Les téléspectateurs peuvent ainsi suivre en direct les matchs de l’Euroleague, de l’Eurocup et de Betclic Elite, suivis de moments forts et d’interviews exclusives.

1. Rendez-vous sur https://app.skweek.tv/signup

2. Créez un nouveau compte

3. Lorsque vous vous connectez depuis la Principauté, un plan d’abonnement appelé « Monaco United » présenté par le Groupe Michel Pastor, vous est proposé en plus des abonnements mensuels et annuels de Skweek.tv

4. Sélectionnez le plan « Monaco United », pour accéder à tous les matchs de basket de l’AS Monaco en Turkish Airlines Euroleague, au contenu VOD de Monaco EL et à Skweek Originals.