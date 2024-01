Majid Boustany soutient deux projets exceptionnels du musée du Louvre

Le co-propriétaire de l’Hôtel Métropole Monte-Carlo est très investi dans la sauvegarde du patrimoine artistique et la recherche.

Une très bonne nouvelle pour le musée du Louvre ! Majid Boustany, co-propriétaire de l’Hôtel Métropole et fondateur de la Francis Bacon MB Art Foundation Monaco, a décidé de soutenir deux initiatives lancées par le musée, en faveur de la recherche en Histoire de l’Art.

Grâce à son mécénat, et plus précisément au Fonds Majid Boustany créé en 2020 au sein du Fonds de dotation du musée du Louvre, l’établissement culturel pourra dorénavant mobiliser la jolie somme de 22 000 euros, et ce de façon pérenne, afin de financer une bourse de recherche et un prix, baptisé Prix Denon. La bourse sera attribuée chaque année à un étudiant en Histoire de l’Art ; le Prix Denon, quant à lui, récompensera une thèse présentée par un jeune chercheur, ce qui en facilitera la publication.

« L’engagement de Majid Boustany permet d’assurer de façon pérenne le financement de deux initiatives précieuses pour notre institution dans un domaine qui me tient particulièrement à cœur, la recherche en Histoire de l’Art et la diffusion des savoirs », a déclaré Laurence des Cars, Présidente-Directrice du musée du Louvre.

Majid Boustany : « Lorsque Bacon a fait irruption dans ma vie, j’ai été fasciné par ce géant singulier »

Une bourse et un Prix à destination des étudiants

Dans le détail, 10 000 euros seront alloués à la bourse de recherche Majid Boustany. Cette dernière sera attribuée chaque

année à un étudiant en Histoire de l’Art, archéologie ou études muséales, sans restriction de période, ni d’aire géographique. Cette somme sera prélevée sur les revenus financiers générés par le Fonds Majid Boustany et sera versée de manière récurrente et pérenne.

Cette année 2024 marquera la première attribution de cette bourse exceptionnelle. Un appel à candidature devrait être lancé très prochainement, pour un envoi des candidatures avant le 15 juin 2024 et une annonce du lauréat en septembre.

« En créant cette nouvelle bourse de recherche au sein du musée du Louvre, je souhaite apporter de manière durable une allocation de recherche aux étudiants préparant une thèse de doctorat portant sur les grands domaines des arts concernés par le musée du Louvre. La sélection des futurs lauréats se fera par un jury, présidé par la directrice/le directeur des Etudes muséales et de l’Appui à la recherche, en charge du Centre DominiqueVivant Denon », a commenté Majid Boustany.

Majid Boustany – © Francis Bacon MB Art Foundation

Le Prix Denon, quant à lui, permettra d’aider les jeunes chercheurs ayant soutenu une thèse de doctorat en Histoire de l’Art, en leur accordant une récompense de 12 000 euros, financée elle aussi grâce aux revenus du Fonds Majid Boustany. Le prix doit couvrir l’ensemble des frais de publication de l’ouvrage issu de la thèse du jeune chercheur.

Le prix sera attribué pour la première fois en 2025, année du bicentenaire de la mort de Dominique-Vivant Denon, auquel Majid Boustany souhaite rendre hommage : « en lançant le Prix Denon, premier prix créé au sein du musée du Louvre, je souhaite soutenir de façon pérenne la publication de jeunes chercheurs doctorants en Histoire de l’Art, en archéologie, mais aussi en études muséales. Je souhaite également rendre un vibrant hommage à Dominique-Vivant Denon, un formidable personnage de l’Histoire de France, qui fut à la fois le premier directeur du musée du Louvre sous Napoléon Bonaparte et un grand précurseur de la muséologie et de l’égyptologie. »

Ce n’est pas la première fois que Majid Boustany prouve son engagement en faveur de la sauvegarde du patrimoine artistique et de la recherche. L’homme d’affaires a notamment financé la rénovation de la bibliothèque de l’École du Louvre et la création d’un centre de recherche pour ses doctorants. Le Fonds Majid Boustany est par ailleurs la 4e bourse accueillie par le Fonds de dotation du Louvre.