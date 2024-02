Betclic Élite : L’AS Monaco Basket sonnée à Bourg-en-Bresse

Les Monégasques se sont inclinés (74-70) dimanche sur le parquet de Bourg-en-Bresse.

Émoussés physiquement après une semaine chargée et ponctuée de deux succès en Euroleague, les hommes de Sasa Obradovic ont subi un contrecoup dans la salle de Bourg-en-Bresse.

En difficulté à trois points (5-19) et sans Mike James et John Brown III, laissés au repos, les coéquipiers de Jordan Loyd (14 points, 5 rebonds) et Elie Okobo (12 points, 4 passes, 5 rebonds) sont revenus dans la course dans le dernier quart-temps, mais ont fini par craquer face à une JL Bourg portée par le duo Bodian Massa (14 points) et Kevin Kokila (13 points)

Toujours leader du championnat

C’est seulement la deuxième défaite de la saison en championnat pour la Roca Team, qui reste solide leader du championnat. « Avant toute chose, il faut féliciter Bourg pour sa victoire, mais il faut aussi comprendre qu’il y a un peu de fatigue de notre côté, a tenu à rappeler l’entraîneur monégasque après le match.

On a eu notre chance. Nous gardons une certaine avance au classement. Je suis satisfait du fait que Jordan (Loyd) reprenne du rythme. Il faut déjà se tourner vers la semaine prochaine, nos priorités sont les matchs contre l’ASVEL et la Virtus. » Prochain rendez-vous pour l’AS Monaco Basket, mardi soir (20h) face à l’ASVEL.