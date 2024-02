Comment se portent les industries manufacturières à Monaco ?

Le climat des affaires de l’industrie manufacturière gagne 11 points en décembre 2023.

L’enquête menée cette année sur l’industrie manufacturière dresse un modeste bilan de la situation économique. Cette étude menée par l’Institut Monégasque de la Statistique et des Études Économiques (IMSEE) inclut l’ensemble des entreprises de la Principauté relevant de l’Industrie manufacturière et des activités artisanales. Parmi ces acteurs, on compte des entreprises comme la Société Monégasque du Caoutchouc ou PG Plastic.

Cette étude s’est construite grâce à un questionnaire mensuel d’une dizaine de questions envoyé aux chefs d’entreprise. À noter que ce questionnaire permet d’illustrer le climat des affaires avec le ressenti et l’opinion des chefs d’entreprise du secteur. Il se présente sous la forme de question à choix multiple. Par conséquent aucune donnée chiffrée ne leur est demandée, seulement des réponses qualitatives (en hausse, en baisse ou stable) par rapport à un mois « normal ».

Malgré un climat des affaires en hausse en fin d’année, l’indicatif diminue de 114 à 95 entre janvier et décembre 2023 soit une baisse de 19 points. Pour précision, cet indicateur synthétique normalisé du climat des affaires résume les résultats de l’enquête. Plus il est haut, plus les industriels considèrent favorablement la conjoncture.

Selon l’étude, le rebond de fin d’année de 11 points entre novembre et décembre 2023 s’explique principalement par l’amélioration de la production passée et prévue. En effet, au mois de novembre, les chefs d’entreprise, sur une base de 100, ayant répondu « en baisse », par rapport à leur production des trois derniers mois, sont 72 de plus que ceux ayant répondu « en hausse ». Le mois suivant, les réponses « en baisse » sont 20 de plus qu’« en hausse ».

Par rapport aux carnets de commandes, les opinions faiblissent de nouveau et se maintiennent en dessous de la normale.

Du côté des prix, le solde d’opinion expose des prix passés en augmentation mais une diminution importante des prix prévus.

En termes d’emploi, les bilans sont inférieurs à la moyenne de l’année. L’emploi passé dans l’industrie s’est stabilisé en fin d’année mais l’emploi prévu s’affaiblit légèrement. En revanche, les emplois de l’industrie manufacturière ne représentent qu’un modique pan du marché monégasque. De fait, l’industrie n’emploie que 172 résidents de la Principauté, soit le nombre le plus faible derrière les activités de l’Information et la communication (118).

Pour plus de détails, le résultat de l’étude est à retrouver sur le site de l’IMSEE