Complètement ivre, il s’encastre contre un mur avec son frère au volant d’un deux-roues

Ce trentenaire conduisait avec un taux quatre fois supérieur à ce qui est autorisé.

Le drame a été évité de justesse le 16 juillet dernier au soir lorsque, au niveau du tunnel de l’IM2S, deux frères alcoolisés ont percuté un mur avant d’être projetés au sol. « Le scooter a été retrouvé 100 mètres après le point d’impact », précise de président du tribunal Florestan Bellizona, le jour de l’audience. Quand la police est arrivée sur les lieux de l’accident, vous étiez penché au-dessus de votre frère qui a été transporté directement à l’hôpital Pasteur de Nice, en réanimation, sans passer par le CHPG, tant ses blessures étaient graves ». En effet, pendant plusieurs heures, le pronostic vital de cet homme a été engagé.

Le conducteur lui, s’en est sorti avec des blessures plus légères notamment au niveau de la main. Lorsque les agents lui ont demandé de souffler dans l’éthylotest, le verdict est sans appel, avec 1,04 milligramme d’alcool par litre d’air expiré, il est en plein délit. « Avec un tel niveau, le risque d’accident mortel est multiplié par 80 », l’informent les magistrats. Cuisiner dans un restaurant de la Principauté, ce Mentonnais confie à la barre avoir bu du limoncello, plusieurs bières et quelques shots. « Nous étions à l’anniversaire d’un ami, et je me suis lâché sans anticiper notre retour », reconnaît-il.

De la prison avec sursis

Pour cet homme condamné par le passé pour dégradation de biens, le parquet a requis huit à dix mois de prison avec sursis et un an d’interdiction de conduite sur le territoire de la Principauté. « Cela aurait été un an ferme si le passager avait perdu la vie », a averti le procureur qui regrette le nombre de dossiers de conduite en état d’ivresse à Monaco. « J’ai été totalement inconscient et bête », a glissé le prévenu sans avocat, qui, à la demande des magistrats, a fait savoir que son état de santé ainsi que celui de son frère s’est nettement amélioré.

Les réquisitions du ministère public seront suivies par le tribunal qui condamnera le Français à huit mois de prison avec sursis, un an d’interdiction de conduire à Monaco et une amende de 45 euros pour la vitesse excessive le soir des faits.