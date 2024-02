La Maison du numérique a déjà accueilli 1500 personnes à Monaco

Lancé en juillet dernier aux jardins d’Apolline, le lieu propose un accompagnement de proximité sur le numérique pour les Monégasques, résidents ou salariés.

Lundi 19 février, la Délégation Interministérielle chargée de la Transition Numérique (DITN), l’opérateur monégasque et les équipes de la Maison du numérique se sont réunis pour dresser un premier bilan et dévoiler le programme de l’année.

Equipée de bornes interactives et d’un large éventail d’équipements informatiques et numériques (smartphones, tablettes, ordinateurs, TV connectée, modem Fibre, bornes WIFI, etc.), la Maison du numérique a accueilli dans un espace entièrement modulable 250 usagers chaque mois, principalement des Monégasques et Résidents, d’une moyenne d’âge de 65 ans environ. La programmation est variée et permet un accompagnement adapté en fonction du besoin :

De l’aide à l’usage en accès libre, avec des conseillers numériques présents sur place du mardi au samedi pour guider les visiteurs dans l’utilisation des outils numériques, des services en ligne et des applications les plus couramment utilisés sur le territoire monégasque.

Des ateliers organisés en petits groupes en fonction du calendrier saisonnier pour offrir aux participants l’occasion d’approfondir de manière ludique et pratique leurs connaissances sur des sujets divers.

Des conférences thématiques où des experts partagent leur expérience de manière pédagogique et didactique pour informer et sensibiliser le public aux dernières tendances et avancées dans le domaine du numérique. Une semaine entière, baptisée « Immersive Week », avait d’ailleurs été organisée en novembre dernier autour du métavers, de la réalité virtuelle et de l’intelligence artificielle, accueillant une centaine d’étudiants et de curieux de tous les âges.

Notre rôle est d’offrir à la population les clés de compréhension des produits et services numériques déployés sur le territoire

Au cours de la conférence de presse, Pascal Rouison, Responsable de la DITN, a rappelé l’ambition commune des acteurs publics et privés de la Principauté : rendre le numérique accessible à tous, dans un contexte où il est devenu un pilier essentiel pour les villes-Etats comme Monaco, sur le plan économique, mais aussi dans la vie quotidienne. « Le numérique à Monaco est un succès depuis 5 ans. Mais il n’a de sens que s’il est inclusif. Et contrairement à ce que l’on pense, les séniors ne sont pas les seuls impactés par la fracture numérique. Notre rôle est d’offrir à la population les clés de compréhension des produits et services numériques déployés sur le territoire, et de l’accompagner pour faire face à de nouvelles ruptures technologiques comme l’intelligence l’artificielle ».

Dans les prochains mois, de nouveaux ateliers verront le jour. Parmi eux, la la découverte de l’application Mon Espace Domaines, les bonnes pratiques des réseaux sociaux ou l’utilisation de ChatGPT. Il a également annoncé la mise en place d’ateliers dispensés en langue anglaise et de nouveaux formats d’événements pour inclure d’autres communautés, comme celle des jeunes professionnels, des parents ou des personnes en situation de handicap.

