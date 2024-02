Monaco autorise le congé maternité pour les travailleuses indépendantes

Le projet de loi a été voté par le Conseil national ce jeudi 22 février.

Il y a trois mois, ce projet de loi n° 1.086 était déposé par le Gouvernement monégasque. Il visait à instituer un congé de maternité en faveur des travailleurs indépendants affiliés à la Caisse d’assurance maladie, accident et maternité des travailleurs indépendants (CAMTI). Ce jeudi soir, lors d’une Séance Publique Législative, les élus du Conseil national ont voté à l’unanimité et sans amendement « ce texte dont l’objet est de conférer aux travailleurs indépendants un droit dont jouissent déjà, de longue date, les salariés du secteur privé et les fonctionnaires et agents de l’État et de la Commune », tel qu’énoncé par le Gouvernement Princier.

« Ce projet de loi représente une avancée significative, puisqu’il instaurera enfin une égalité entre toutes les femmes enceintes, qu’elles évoluent dans le secteur privé ou public, ou en tant que travailleurs indépendants. Désormais, chacune pourra bénéficier d’un congé maternité d’au moins 18 semaines », a précisé Marine Hugonnet-Grisoul, désignée comme rapporteure pour porter ce texte devant le Conseil national. « Bien sur, notre ambition aurait été d’aller plus loin en élargissant ce congé au congé paternité des travailleurs indépendants, ainsi qu’à ceux liés à l’adoption », a ajouté l’élue.

Christophe Robino, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé a d’ailleurs salué cette nouvelle réforme en soulignant qu’elle « permettra de renforcer, encore davantage, le système de protection sociale de la Principauté. ». Et d’ajouter que « ce dispositif constituera, dans le même temps, un outil supplémentaire d’attractivité socioéconomique dans un secteur clé pour l’économie et la compétitivité du pays. »