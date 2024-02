Tentez de remporter un maillot collector de l’AS Monaco !

Qui d'autre que Ludovic Giuly pour poser avec cet illustre maillot ? (Photo © AS Monaco)

Grâce Ă l’animation « L’épopĂ©e des LĂ©gendes », le club de la PrincipautĂ© vous permet de gagner le mythique maillot de la saison 2003-2004 en Ligue des champions.

Après avoir lancĂ© une rĂ©Ă©dition limitĂ©e de ce maillot à l’occasion des 20 ans de la campagne mĂ©morable de Ligue des champions, l’AS Monaco met en jeu l’un des maillots de cette saison en or, qui s’est achevĂ©e en finale face au FC Porto de JosĂ© Mourinho (3-0).

Au bon souvenir du huitième de finale face à Moscou

Lors de cette nouvelle étape de « L’épopée des légendes », retour sur le huitième de finale face au Lokomotiv Moscou. Battus à l’aller (2-1), les Monégasques avaient renversé la situation au retour grâce à un but de Dado Prso (1-0).

Vous pouvez dès Ă prĂ©sent jouer au Memory, en retrouvant les joueurs qui Ă©taient prĂ©sents lors de ces deux rencontres, le tout le plus rapidement possible. Pour participer, c’est par lĂ , et jusqu’au 26 fĂ©vrier.