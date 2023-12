L’AS Monaco lance la réédition d’un maillot collector

Qui d'autre que Ludovic Giuly pour poser avec cet illustre maillot ? (Photo © AS Monaco)

Le club de la Principauté a annoncé ce mardi une réédition limitée du maillot de l’incroyable épopée européenne de 2003-2004 en Ligue des champions.

Alors que nous célébrons cette saison les 20 ans de l’inoubliable finale de Ligue des champions disputée par l’AS Monaco, le club et COPA ont souhaité rendre hommage à l’une des plus belles pages de l’histoire du club en commercialisant la réplique du maillot porté lors de cette épopée.

Fidèle à la tunique de l’époque, ce maillot collector est également équipé, pour la première fois, d’une puce NFC placée sous le badge de la Ligue des Champions présent sur la manche droite.

Un maillot plein de surprises

Cette dernière permettra aux supporters d’accéder, via leur smartphone et l’application ZATAP, à du contenu exclusif et de nombreuses surprises, en lien avec cette épopée à jamais gravée dans les mémoires.

L’occasion de se remémorer les meilleurs souvenirs de la bande à Didier Deschamps et notamment ce quart de finale magique face aux Galactiques du Real Madrid, qui revient souvent dans la bouche des supporters de l’AS Monaco.

Le club du Rocher a régulièrement collaboré avec la marque COPA au cours des dernières années pour remettre en lumière d’anciennes tenues mythiques, comme celles des saisons 1982/1983, 1987/1988 ou le maillot de 1996/1997 l’année dernière.