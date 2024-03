Après le Grand Prix de Singapour avec l’éminent chef Stéphane Buron**, l’agence de talents culinaires Ambrosios présente Nina Metayer au Grand Prix d’Arabie Saoudite

Ambrosios, l’agence de talents culinaires de renom basée en France avec des antennes à Dubaï et Los Angeles, est fière d’annoncer une collaboration exceptionnelle à l’occasion du Grand Prix d’Arabie Saoudite qui se tiendra à Jeddah du 7 au 9 mars 2024.

Publicité

Cette collaboration mettra en vedette l’une de ses étoiles les plus brillantes, la cheffe Nina Metayer, couronnée Pâtissière Mondiale 2023. Cet événement, marquant une première historique, intégrera une dimension culinaire d’exception au cœur de l’un des rendez-vous sportifs les plus prestigieux au monde, grâce à la présence remarquable de cette personnalité féminine de la gastronomie.

La cheffe Metayer, reconnue pour sa créativité sans limites et son expertise en pâtisserie, apportera un souffle sucré aux espaces d’hospitalité de Leylaty du Saudi GP. Les convives auront le privilège de découvrir une fusion remarquable entre l’excellence de la pâtisserie française et la richesse des saveurs moyen-orientales, promettant une expérience gustative inédite et mémorable. « Contribuer à la 4ème édition du Grand Prix d’Arabie Saoudite avec mes créations est un privilège. Je suis inspirée par la richesse des traditions culinaires de l’Arabie Saoudite et j’aspire à créer des moments inoubliables pour tous les invités », confie Nina Metayer avec enthousiasme.

Emilie Melloni Quemar, fondatrice d’Ambrosios, souligne l’importance de cette collaboration : « Accueillir Nina Metayer lors du Grand Prix d’Arabie Saoudite est une magnifique célébration de l’excellence, tant culinaire que sportive. Cela démontre que la gastronomie a toute sa place dans des événements de renommée internationale, ajoutant une dimension d’innovation et de diversité. »

Le Grand Prix d’Arabie Saoudite, intégré au championnat du monde de Formule 1 depuis 2021, se distingue par son circuit urbain nocturne spectaculaire à Jeddah. Symbolisant une fusion parfaite entre tradition et modernité, cet événement enrichit le calendrier de la Formule 1, offrant une étape à la fois historique et avant-gardiste.

Adel Najah, l’ambassadeur d’Ambrosios au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, partage sa vision : « Le Grand Prix d’Arabie Saoudite transcende la simple compétition sportive ; il représente une vitrine exceptionnelle de la beauté, de la culture et de l’hospitalité de notre région. L’ajout de Nina Metayer enrichit cette expérience, promettant une aventure culinaire captivante pour tous les sens. »

Cette collaboration entre Ambrosios et le Saudi GP ouvre de nouvelles perspectives, intégrant pour la première fois une dimension gastronomique de cette envergure dans un événement sportif international, sous le signe de l’excellence féminine en cuisine. Les invités du Grand Prix peuvent donc s’attendre à des créations pâtissières époustouflantes, témoignant d’une rencontre exceptionnelle entre sport et gastronomie pour une expérience sans précédent.

Plus d’informations : www.ambrosios.fr