Yakuba Ouattara, basketteur au grand cœur, rend visite aux enfants malades

De gauche à droite, Ariane Favaloro Children & Future, Professeur di Filippo du CCM, Candice Manuello DCI, Yakuba Ouattara et le jeune Aziz © Philippe Fitte

Yakuba Ouattara, capitaine de l’AS Monaco Basket, n’est pas seulement un athlète de renom sur le terrain. Depuis trois ans, il se distingue également par son engagement indéfectible auprès des enfants malades en tant que parrain de la No Finish Line.

Ce mardi, le basketteur monégasque a une nouvelle fois montré son dévouement pour les enfants en rendant visite au petit Aziz, 7 ans, récemment opéré au Centre Cardio-Thoracique de Monaco.

Le jeune Ivoirien, souffrant d’une malformation cardiaque grave, a bénéficié des soins de l’équipe cardio-pédiatrique grâce aux efforts conjoints de Children & Future, la Direction de la Coopération Internationale, le MCH, la Croix Rouge Monégasque, Aviation sans Frontières et sa famille d’accueil. L’opération, impossible dans son pays d’origine, lui offre désormais une nouvelle chance de vie.

Lors de sa visite, Yakuba Ouattara a apporté réconfort et sourire au jeune patient, prouvant que son cœur est aussi grand que son talent sportif. Avec une attention et une gentillesse émouvante, il a su distraire et encourager Aziz, illustrant ainsi l’esprit de solidarité qui anime la Principauté.

À travers ses actions, le Roca Boy incarne l’âme généreuse et solidaire de Monaco, montrant que le sport peut aussi être un vecteur de soutien et d’espoir pour les plus vulnérables. Une belle leçon de vie donnée par ce champion au grand cœur.

De gauche à droite, Candice Manuello DCI, Ariane Favaloro children & Future, Madame O’Conor Famille d’accueil, Aziz, Yakuba Ouattara, Sabrina Ferraro CCM © Philippe Fitte

