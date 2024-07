Tour de France 2024 : quels aménagements de la circulation prévus pour l’étape Monaco-Nice ?

Ce dimanche 21 juillet, la Principauté accueille le départ de la dernière étape du Tour de France en direction de Nice. Le Gouvernement Princier fait le point sur comment anticiper tous ses déplacements en voiture, transports en commun, à vélo ou encore à pieds pour l’occasion.

Circulation des véhicules

De 10h à 20h, les automobilistes ne pourront circuler sur les voies suivantes :

Boulevard Albert Ier*

Quai des États-Unis, depuis la zone du quai à accès réglementé jusqu’à son intersection avec la route de la Piscine*

Route de la Piscine*

Darse Sud

Quai Antoine Ier

Allée des Boulingrins, dans le sens montant

Place du Casino

Avenue des Citronniers, jusqu’à l’entrée du parking du Métropole

Boulevard Princesse Charlotte, entre le carrefour à sens giratoire du boulevard des Moulins et son n°29 (dans ce sens)

Allée Emmanuel Gonzales

Avenue Princesse Grace

Rue des Iris

Ruelle Saint-Jean

Avenue J.F. Kennedy

Boulevard Louis II

Avenue de la Madone, entre son intersection avec l’avenue des Spélugues et celle de l’avenue de Grande-Bretagne

Avenue Saint-Michel, depuis l’intersection avec l’avenue Princesse Charlotte, en direction du boulevard des Moulins

Avenue de Monte-Carlo

Boulevard des Moulins, entre le carrefour à sens giratoire devant le n°4 et l’amorce de l’avenue de la Costa

Bretelle du Portier, entre le tunnel du Larvotto et le carrefour à sens giratoire du Portier

Rue du Portier

Rue des Princes

Avenue des Spélugues

Bretelle dite du Sardanapale

* À noter que du 20 juillet à 18h au 21 juillet à 10h :

La voie amont du boulevard Albert Ier sera réservée aux usagers de la route

Une voie de circulation à sens unique sera instaurée sur la route de la Piscine, depuis son intersection avec le quai Antoine Ier jusqu’au quai des États-Unis, ainsi que sur le quai des États-Unis, entre ses intersections avec la route de la Piscine et l’avenue J.F. Kennedy

Le sens unique sera par ailleurs inversé :

Allée Ouest des Boulingrins (sens descendant), depuis la Place du Casino jusqu’au boulevard des Moulins

Rue Princesse Florestine, entre la rue Suffren Reymond et la rue Grimaldi

Avenue Saint-Michel, entre le boulevard des Moulins et la rue des Iris

Rue Suffren Reymond, entre la rue Louis Notari et la rue Grimaldi

Et de 6h30 à 20h :

La circulation des campings-cars sera interdite sur l’ensemble de la Principauté de Monaco

La circulation des véhicules sera interdite dans les Tunnels Rocher Antoine Ier et Rocher Albert Ier, ainsi que sur le boulevard Louis II et l’avenue J.F. Kennedy depuis le carrefour du Portier (dans ce sens)

Pour suivre les modifications de circulation en temps réel : https://www.waze.com/fr/events/tdf-24-monaco-nice-MN-2024-07-21.

Stationnement des véhicules

Du 19 juillet à 23h au 23 juillet à 6h, les automobilistes ne pourront stationner sur les voies suivantes :

Esplanade des Pêcheurs

Quai des États-Unis, depuis la zone du quai à accès réglementé jusqu’à son intersection avec la route de la Piscine

Route de la Piscine

Darse Sud

Boulevard Albert Ier

Quai Antoine Ier, entre le tunnel Rocher-Noghès et le parking du quai Antoine Ier, ainsi que devant le tunnel Antoine Ier

Rue Princesse Charlotte, entre le carrefour à sens giratoire du boulevard des Moulins et l’intersection avec l’avenue Saint-Michel

Avenue des Citronniers

Rue Princesse Florestine

Avenue Princesse Grace

Rue Grimaldi, entre le boulevard Albert Ier et l’intersection avec la rue Princesse Florestine

Rue des Iris

Ruelle Saint-Jean

Avenue J.F. Kennedy

Boulevard Louis II

Avenue de Monte-Carlo

Rue Louis Notari

Rue du Portier

Avenue de la Quarantaine

Avenue des Spélugues

Rue Suffren-Reymond

Et du 20 juillet à 23h au 21 juillet à minuit, le stationnement sera également interdit dans la rue Princesse Antoinette.

Parkings publics

Le 21 juillet, les parkings publics suivants seront fermés toute la journée :

Grimaldi Forum

Larvotto

Louis II

Portier

Pêcheurs

Digue

Quai Antoine Ier

Louis Chiron

Stations de recharge Monaco On

Du 19 au 23 juillet, les bornes de recharge pour véhicules électriques situées sur les voies suivantes seront neutralisées :

Rue Grimaldi

Rue Louis Notari

Rue Florestine

Quai des États-Unis

Avenue de la Quarantaine

Avenue Princesse Grace

Service de vélo-partage MonaBike

Du 19 juillet au soir au 22 juillet au matin, les stations de vélos à assistance électrique en libre-service suivantes seront neutralisées :

Musée National (Villa Sauber)

Grimaldi Forum

Larvotto

Rose des Vents

Darse Nord

Parking du Chemin des Pêcheurs

Yacht Club

Citronniers

Parking du Casino

Église

Circulation des piétons

Le 21 juillet, tous les accès et la quasi-totalité des cheminements piétonniers seront maintenus, y compris d’un côté et de l’autre du circuit, à l’exception toutefois du quai Albert Ier, lequel sera interdit aux piétons du 19 juillet à 23h au 21 juillet à minuit.

La traversée sera par ailleurs possible en de nombreux points du parcours gérés par des bénévoles. Consulter la carte de ces points de passage sur le site officiel d’informations pratiques : https://letouramonaco.gouv.mc/impacts-sur-les-deplacements.

Circulation des bus urbains de la CAM

Le 21 juillet, les lignes de la Compagnie des Autobus de Monaco n°1, 5, 6, X2, X3, et X4 ne seront pas en service.

Pour les autres lignes, les trajets seront gratuits, avec les particularités et déviations à consulter sur : https://letouramonaco.gouv.mc/impacts-sur-les-deplacements.

À noter : une ligne spéciale « Tour de France 2024 » (ligne n°4 modifié) reliant la Place des Moulins à Fontvieille sera mise en service pour l’occasion de 6h à 21h20 (fréquence à 10 minutes). Pour en savoir plus : https://letouramonaco.gouv.mc/venir-a-monaco.

Circulation des bus interurbains ZOU!

Les lignes de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur 603, 604 et 605 ne seront pas en service et les lignes 600 et 80 circuleront avec les particularités et déviations à consulter sur : https://letouramonaco.gouv.mc/impacts-sur-les-deplacements.

Accès au Port Hercule

Le port restera ouvert à la navigation mais l’accès aux bateaux ne pourra se faire qu’à pied, via les passages dédiés.

Pour approfondir ces informations pratiques et tout savoir sur l’étape 21 du Tour de France (parcours, programme, horaires, animations diverses, etc.), consulter le site officiel dédié, responsive et disponibles en trois langues (français, anglais et italien) : https://letouramonaco.gouv.mc/.

